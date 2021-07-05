РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. На текущей неделе в парках городского округа Люберцы планируют провести 16 культурно-массовых мероприятий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Несмотря на ряд ограничений, на текущей неделе запланировано проведение 16 культурно-массовых мероприятий. Это танцевальные и спортивные тренировки, концертно-развлекательные программы, а также мероприятия выходного дня. Все они пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», – сказал Ружицкий.

В частности, он добавил, что 8 июля в люберецких парках – Центральном и Наташинском – запланирована программа в честь Дня семьи, любви и верности. Традиционный забег пройдет 10 июля в Наташинском парке.

По словам Ружицкого, на прошедшей неделе, с 28 июня по 4 июля, в парках округа провели 22 культурно-массовых и спортивных мероприятия, а также ежедневные активности.