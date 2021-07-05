РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Подольский спасатель помог найти двух потерявшихся женщин в лесу на границе Домодедова и Раменского городского округа, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

На границе двух городских округов – Раменского и Домодедова 3 июля потерялись две женщины, отправившиеся за грибами. Спасательная операция по их поиску и выведению из леса длилась 3 часа.

В поисковой операции принимали участие огнеборцы пожарно-спасательного поста ПСЧ-343 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» и работники Подольского ТУ в лице начальника 213 пожарной части Сергея Степина, состоящего в тот день в дежурстве в составе оперативной группы Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона, старшего дежурной смены спасателей ПСЧ-214 Игоря Титова и водителя (спасателя) Владимира Парамзина.

Спасателей через службу 112 вызвала одна из дочерей потерявшихся после того, как мать смогла дозвониться до нее и сообщить свое приблизительное местонахождение. До этого поиски велись вслепую в предполагаемом районе, где по расчету спасателей могли находиться потерявшиеся. Было лишь известно, что женщины вошли в лес около деревни Пестово. А нашли парочку у села Вишняково, потерявшиеся при этом чувствовали себя хорошо и в медицинской помощи не нуждались. После заполнения небольшой бумажной волокиты спасенных передали в заботливые руки родственников.