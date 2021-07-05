РИАМО - 5 июл. В Подмосковье внимательно следят за распространением коронавирусной инфекции на территории региона, основаная задача — не допустить вспышек заболеваемости, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вакцина, массовый иммунитет — это то, что позволит нам вернуться в нормальную жизнь и не принимать радикальных решений, которые жителям не нравятся», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он также отметил, что QR-коды вызывают у жителей разные вопросы, на которые предстоит подробно ответить.

«Мы должны очень внимательно подходить к эпидемиологической ситуации и быть начеку, чтобы не допустить каких-либо вспышек (заболеваемости - ред.)», — заключил Воробьев.

С 4 июля в 10 самых популярных парках Подмосковья, а также в 2 областных музеях открылись пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье есть достаточное количество вакцин от коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».