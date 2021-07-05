РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Центр амбулаторной онкологической помощи начал работать в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья.

Пациенты с онкологическими заболеваниями или подозрением на них теперь могут пройти обследования, получать заключение с диагнозом, а также приступить к лечению в кратчайшие сроки.

В Центре онкопомощи можно пройти все виды диагностики: эндоскопические и ультразвуковые исследования, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, сделать рентген, а также маммографию. Также пациентам доступны все необходимые лабораторные исследования, которые позволят вовремя выявить онкологические болезни.

«Мы развиваем онкопомощь в регионе - закупаем оборудование, привлекаем специалистов, открываем центры амбулаторной онкопомощи. За короткое время пациент ЦАОП может пройти путь от постановки диагноза до определения тактики лечения. В случае онкологии очень важно максимально быстро приступить к качественной терапии», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Прежде чем пациенту назначается лечение, он проходит через онкоконсилиум, состоящий из врачей разных специализаций. Также в центре работает дневной стационар, рассчитанный на десять коек, где пациенты могут пройти лекарственную противоопухолевую терапию. Если пациенту необходима более сложная медпомощь, то его направляют в онкологическое отделение Красногорской больницы или другие областные медорганизации.