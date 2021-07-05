РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. В городском округе Мытищи за сутки выявили 169 новых случаев Covid-19, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 14 056 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье выявили 2 651 случай заболевания за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 327 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 608 человек. Выздоровели и выписались 264 277 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».