РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Жителей Подольска призвали сообщать полицейским о произрастании очагов наркосодержащих растений в горокруге, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На территории обслуживания УМВД России по городскому округу Подольск с понедельника и до 14 июля будет проведен первый этап оперативно-профилактической операции «МАК-2021», которая заключается в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения. Помимо этого, в ходе мероприятия будут выявлять и ликвидировать незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений (мак, конопля).

Сотрудники полиции призывают жителей округа принять активное участие в выявлении и уничтожении дикорастущих наркосодержащих растений. Согласно статье 231 УК РФ, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, может повлечь уголовное наказание в виде штрафа (до 300 тысяч рублей), исправительных работ или лишения свободы (на срок от 2 до 8 лет).

В случае, если землевладельцем или землепользователем после получения официального предписания уполномоченного органа не приняты своевременные меры по уничтожению наркосодержащих растений, которые выросли на его участке сами по себе, на гражданина может быть наложен административный штраф.

Информацию о фактах, касающихся незаконного оборота, культивирования наркотических средств и наркопритонов можно сообщить по телефонам: 8(496)763-02-63 (Дежурная часть УМВД России по г.о. Подольск) и 8(495)692-70-66 (Телефон доверия ГУ МВД России по Московской области).