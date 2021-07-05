РИАМО - 5 июл. В Подмосковье перебазируют неэффективные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в места с большей проходимостью людей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы стараемся быть очень мобильными, мы перебазируем неэффективные пункты вакцинации в людные места. В выходные мы не уронили темпы вакцинации благодаря тому, что наши врачи работали в парках и других удобных для граждан местах», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что в каких-то прививочных пунктах даже возникают очереди из-за желающих вакцинироваться.

«В целом динамика очень хорошая. С этой недели заработала система, которая позволяет нам видеть, как работает каждый пункт вакцинации», — заключил губернатор.

Ранее Воробьев сообщал, что количество вызовов бригад скорой помощи в Подмосковье выросло до 14 тыс. в сутки. В регионе мобилизованы 7,5 тыс. врачей и порядка 15 тыс. среднего медицинского персонала.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».