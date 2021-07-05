РИАМО - 5 июл. Качество образования является приоритетом для Подмосковья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье 1 сентября завершат программу по строительству 50 школ.

«На прямой линии (президента России Владимира Путина - ред.) звучала тема детских садов и школ. <...> Важно, чтобы и форма, и содержание соответствовали самым высоким стандартам», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что педагоги в Подмосковье каждый год показывают очень достойный результат.

«Каждый следующий год - это новая страница. Для нас качество образования является очень важным», - заключил Воробьев.