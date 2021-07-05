РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. УК «ДЭЗ» провела дератизацию в многоквартирном доме №63 по улице Ленина в Красногорске в конце июня, однако жильцы жалуются на наличие крыс, сообщили в управляющей компании.

В Instagram-аккаунте krasnogorsk_life пользователь разместил видео, на котором видны крупные крысы, обосновавшиеся на дереве возле дома №63 по улице Ленина. Этот дом – один из тех, что были переданы от УК «ДЭЗ» в управление ООО «ЖКХ-Онлайн». Управляющие компании судятся по данному вопросу. Корреспондент «РИАМО в Красногорске» обратилась в обе УК с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Мы проводим травлю крыс один раз в месяц в конце месяца, а также по заявкам жителей. В доме №63 в июне дератизация проведена», - сообщили в УК «ДЭЗ».

В управляющей компании «ЖКХ-Онлайн» пояснили, что данная УК приступила к управлению домом №63 по улице Ленина с 1 декабря 2019 года.

«Со стороны управляющей организации ежемесячно проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений, входящих в состав общедомового имущества указанного многоквартирного дома, с привлечением специализированной организации», - отметили в УК.

В доме №63 по ул. Ленина находится большое количество коммерческих помещений, в том числе пунктов общественного питания, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания.

«В связи с этим решить проблему лишь силами ООО УК «ЖКХ-Онлайн» невозможно. Так как собственники нежилых помещений должны самостоятельно принимать меры по санитарной обработке складских помещений, в которых происходит складирование продуктов питания. Кроме того, необходимо наладить периодичность вывоза мусора с контейнерной площадки, находящейся в непосредственной близости от жилого дома», - заключили в УК.