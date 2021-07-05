РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Исполнительница из Красногорска Диана Андриянова завоевала Гран-при на международном фестивале, который проходил в Туапсе, сообщили в МАУ КДК «Мечта».

С 28 июня по 5 июля творческие коллективы КДК «Мечта» - молодежный ансамбль «Оберег» и хореографическая студия «Раздолье» - приняли участие в летней творческой мастерской «Успех» в рамках международной фестивальной программы в Туапсе.

Участники коллективов были награждены от КДК «Мечта» бесплатной поездной на конкурс за творческие достижения в течение года.

В фестивале приняли участие коллективы из Москвы, Подмосковья, Кемерова, Петропавловска-Камчатского, Ижевска и других городов.

Конкурсные прослушивания проходили несколько дней. По их итогам Диана Андриянова награждена дипломом Гран-при. Лауреатами первой степени стали Кира Козлова, и также молодежный ансамбль «Оберег».

Для участников фестиваля проводили мастер-классы, квесты, квизы, игры, вечерние мероприятия и дискотеки.