РИАМО - 5 июл. Новый стандарт капитального ремонта поликлиник подготовили в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы рассмотрим вопрос о новом стандарте <...> поликлиник. Нами разработана система стандартизации ремонта поликлиник. Само содержание претерпело изменения: первый этаж предназначен под исследования, чтобы человеку не нужно было бегать по этажам», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что работы ведутся в 5 пилотных поликлиниках в Королеве, Балашихе и Щелкове.

«Максимум удобства и максимум оборудования, которое позволяет пройти и диспансеризацию, которая также находится в приоритете работы системы здравоохранения», — заключил губернатор.