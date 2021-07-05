РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Возле дорог в подмосковных Люберцах за минувшую неделю окосили 14,6 тыс. кв. м травы, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации округа Сергей Плитов.

«В подмосковных Люберцах за неделю, с 28 июня по 4 июля, окосили 14,6 тыс. кв. м травы. Также дороги обслуживали 83 рабочих, 37 единиц техники. Всего вывезли 82 куб. м смета и более 80 куб. м мусора», - сказал Плитов.

Он добавил, что за неделю на дорогах зафиксировали 19 ям. Заделали 22 ямы общей площадью 26 кв. м. Также отремонтировали тротуар площадью 215,5 кв. м.

Региональные дороги убирала 51 единица техники. Всего вывезли 304 куб. м мусора.