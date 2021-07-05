РИАМО - 5 июл. В Подмосковье своевременно выполнили программу по строительству 50 школ, также будут открыты 15 пристроек к ним, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу сообщить, что наши строители — молодцы. К 1 сентября 2021 года мы откроем не только 50 школ, но и дополнительно 15 пристроек, которые будут введены до конца года», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что эти школы должны работать по самым высоким стандартам.

Всего до конца текущего года на территории Подмосковья откроются 125 новых соцобъектов, среди которых школы, детские сады, учреждения культуры и спортивные объекты.