РИАМО - 5 июл. За прошедшие сутки в Подмосковье выявлен 2651 случай коронавируса, наибольшее количество заражений зафиксировано в Одинцовском округе (244), Балашихе (228) и Люберцах (191), сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки выявлено 169 случаев коронавируса в Мытищах, 152 — в Раменском, 148 — в Солнечногорске, 116 — в Ступине, 108 — в Домодедове, 107 — в Красногорске, 106 — в Сергиевом Посаде, 97 — в Королеве, 91 — в Орехово-Зуевском округе, 76 — в Дмитровском округе, 72 — в Чехове, 67 — в Подольске, 59 — в Пушкинском округе, 41 — в Серпухове, 40 — в Реутове, по 38 — в Ивантеевке и Коломне, 35 — во Фрязине, 34 — в Богородском округе.

Также выявлен 31 случай инфицирования в Волоколамском округе, 27 — в Лобне, по 24 случая — в Клину, Лыткарине и Краснознаменске, 22 — в Жуковском и Луховицах, 18 — в Можайском округе, по 17 — в Протвине, Воскресенске и Егорьевске, по 14 случаев — в Рузском округе, Электрогорске и Щелкове, по 13 — в Зарайске и Шатуре, 12 — в Котельниках.

Кроме того, по 9 случаев заражения зарегистрировали в Бронницах и Павловском Посаде, 8 — в Дубне, по 6 — в Долгопрудном, Наро-Фоминском округе и Электростали, 5 — в Дзержинском и Химках, 4 — в Озерах, по 3 случая — в Кашире и Ленинском округе, по 2 — в Истре, Красноармейске и Пущине, 1 случай — в Талдомском округе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом не выявили за сутки во Власихе, Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Шаховской.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 327 255 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6608 человек. Выздоровели 264 277 человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».