РИАМО - 5 июл. Постоянная коммуникация с жителями должна быть в основе работы подмосковных чиновников, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ключевая задача руководителя — быть в постоянной коммуникации с жителями», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что проблемы, озвученные жителями, должны оперативно решаться.

«Очень надеюсь, что каждый человек, который задает нам вопросы, получает своевременные и доходчивые ответы, реакцию на решение той или иной проблемы», — резюмировал губернатор.

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