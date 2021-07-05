РИАМО - 5 июл. Постоянная коммуникация с жителями должна быть в основе работы подмосковных чиновников, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Ключевая задача руководителя — быть в постоянной коммуникации с жителями», — сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Он отметил, что проблемы, озвученные жителями, должны оперативно решаться.
«Очень надеюсь, что каждый человек, который задает нам вопросы, получает своевременные и доходчивые ответы, реакцию на решение той или иной проблемы», — резюмировал губернатор.
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