РИАМО - 5 июл. Порядка 40 тысяч заявок на подключение газа в рамках программы социальной газификации уже поступило в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, как активно идет заключение контракта. 37 тысяч заявок мы уже получили. 1,5 тысяч договоров по сути мы заключили за одну неделю», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что число заявок будет только расти.

«Нужно сопровождать эту важную работу», - заключил Воробьев.

Как отметил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, более 9 тыс обращений поступило через сайт «Мособлгаза» и портал госуслуг, с «Мособлгазом» уже заключено 1,53 тыс комплексных договоров на социальную газификацию, более 200 пусков газа реализовано.

«В Раменском за 11 дней работы стационарного офиса соцгазификации обратилось 504 жителей. Всего в области развернуто более 674 пунктов приема населения. Помимо газификации офисы оказывают и другие госуслуги, в т.ч. востребованы услуги регистрация домовладений - 415 услуг, перерасчет за ТКО, вакцинация - более 2,5 тыс жителей вакцинировались от COVID-19. Узнать когда и в какие сроки будет газифицирован населенный пункт можно на карте социальной газификации на сайте Мособлгаза», - написал Хромушин в своем Instagram.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по президентской программе социальной газификации до конца 2022 года.

Жителям не придется обращаться с заявкой по вопросу участия в программе – газовики придут сами.

Задать интересующие вопросы можно в офисах социальной газификации. В регионе действуют стационарные и мобильные пункты, которые выезжают в поселки и СНТ. Всего в Московской области работает почти 700 точек приема жителей, в том числе в МФЦ, компаниях «Россети», «Мособлгаз», МЭС, МособлЕИРЦ.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>