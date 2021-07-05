РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. Автомобиль каршеринга перевернулся в Королеве рядом с памятником, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло вечером 4 июля на пересечении проспекта Королева и проезда Циолковского.

«Сам момент удара я не видел. Когда уже все случилось, просто мимо проезжал. Но со слов очевидцев, виноват водитель каршеринга - был пьян», - сказал свидетель.

По его словам, водитель каршеринга на пропустил автомобиль Nissan, ехавший по проспекту в сторону Акуловского водоканала.

В ГИБДД Королева пока никак не прокомментировали ДТП.