РИАМО - 5 июл. Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Подмосковья за неделю составило более 290 тысяч, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».

110 тысяч из них требовали экстренного реагирования.

«Более 75% всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 21% - полиции и ГИБДД, остальные 4% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года на номер «112» поступило порядка 6 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 52,5 млн вызовов.

За помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Развитие, содержание и эксплуатация системы-112 проводятся в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

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