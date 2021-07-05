РИАМО - 5 июл. Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Подмосковья за неделю составило более 290 тысяч, сообщили РИАМО в пресс-службе ГКУ Московской области «Центр 112».
110 тысяч из них требовали экстренного реагирования.
Всего с начала года на номер «112» поступило порядка 6 млн обращений от жителей и гостей Подмосковья. С начала эксплуатации системы-112 на территории региона – более 52,5 млн вызовов.
За помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Развитие, содержание и эксплуатация системы-112 проводятся в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».
Отследить скорую и сообщить о ЧП онлайн — как можно использовать систему‑112>>
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