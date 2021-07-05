РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Уголовное дело завели в отношении 22-летнего работника магазина в подмосковном Красногорске за присвоение денег из кассы, сообщили в пресс-службе УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску с заявлением обратился представитель одного из сетевых магазинов, расположенных на улице Заводской. Он сообщил, что сотрудник магазина похитил из кассы более 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники Красногорского отдела полиции задержали 22-летнего местного жителя.

Подозреваемый в течение нескольких дней присваивал себе денежные средства из кассы, осуществляя возвраты товаров.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.