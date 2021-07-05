РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. За минувшие сутки в Люберцах выявили 191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 14 875 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Котельниках за сутки выявили 12 новых случаев коронавируса, всего в округе зарегистрировано 2 360 зараженных Covid-19. В Дзержинском известно о 5 новых инфицированных, всего с начала пандемии там вирус выявили у 2 806 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».