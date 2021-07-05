РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. ГИБДД Люберец проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» с 5 по 11 июля, сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях сокращения наездов на пешеходов с 5 по 11 июля на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», основными задачами которого являются профилактика и пресечение нарушений ПДД пешеходами, а также водителями транспортных средств при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

На весь период проведения мероприятия на территории обслуживания будет увеличено количество нарядов ДПС, на нерегулируемых пешеходных переходах будут выставлены пешие патрули из сотрудников отдела ГИБДД.

За невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, водитель будет привлечен к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 тыс до 2,5 тыс рублей. Для пешеходов, нарушивших ПДД, согласно ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ также предусмотрена административная ответственность и установленный законом штраф в размере 500 рублей.