РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Семь дорог отремонтируют в подмосковном Красногорске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом сезоне благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Красногорском округе отремонтируют 7 региональных дорог длиной в 17,4 км.

В рамках проекта уже отремонтирован 2-километровый участок Ильинского шоссе от круговой развязки с М-9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе. Ежедневно здесь проезжает свыше 30 тысяч автомобилей, дорога служит проездом к станции МЦД – 2 Павшино и выездом в сторону Москвы через Волоколамское и Новорижское шоссе для жителей нескольких микрорайонов.