РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. На клумбах Центрального парка Люберец провели работы по подготовке почвы и высадили порядка 11,5 тысяч цветов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Клумбы городского парка очистили, провели подготовку почвы и высадили порядка 11,5 тысяч цветов. Теперь посетители, прогуливаясь по уютным аллеям, могут насладиться яркими красками растений. Особое внимание будет уделено дальнейшему уходу за цветами - своевременному поливу, прополке, подсыпке удобрений, уборке клумб и прилегающей территории», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что работы по содержанию парковых территорий округа ведутся ежедневно. Выполняется покос травы, сбор и вывоз мусора, полив деревьев, цветников и кустарников.

«На минувшей неделе в Наташинском парке устранили несанкционированную рекламу, помыли плафоны, выполнили опиловку и вывоз аварийных деревьев. В малаховском парке «Летний театр» и «Парке сказок» в Томилине установили туалетные модули», - уточнил Ружицкий.