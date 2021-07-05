РИАМО - 5 июл. За прошедшие сутки в столице после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 5648 пациентов, общее число вылеченных в городе достигло 1 188 188, сообщает московский оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 6557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1385 человек. На ИВЛ в больницах находятся 735 человек.

С начала пандемии в городе выявили 1 394 332 случая Covid-19.

Ранее в Москве начали проводить ревакцинацию от инфекции. Ревакцинацию от коронавируса можно пройти в 12 поликлиниках и 8 павильонах «Здоровая Москва». Ее рекомендуется делать через полгода после первой прививки.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».