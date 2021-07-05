РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Общественные пространства и улицы Люберец на минувшей неделе убирали более 1,4 тыс человек, сообщила в понедельник на оперативном совещании начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Марина Зинкина.

«С 28 июня по 4 июля общественные пространства, дворы и улицы убирали 1 438 человек. Всего за неделю вывезли 315 кубометров мусора», - сказала Зинкина.

Она добавила, что административно-техническая комиссия вынесла три постановления на сумму в 3 тысячи рублей за препятствование вывозу мусора. Также благодаря фотоловушкам вынесли два постановления на сумму 10 тысяч рублей за незаконный сброс мусора и три постановления на 15 тысяч рублей за парковку на газоне.