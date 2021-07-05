РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Подрядчик завершит обустройство подходов к пешеходному переходу в микрорайоне Климовск Подольска до 12 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник подрядная организация ООО «УниверсалТехком» приступила к работам по обустройству двух подходов к новому пешеходному переходу на проспекте 50 лет Октября в микрорайоне Климовск, в районе дома №20.

При благоприятных погодных условиях работы завершатся до 12 июля.