РИАМО - 5 июл. В столице за сутки выявили 6557 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 394 332 случая Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее в Москве начали проводить ревакцинацию от инфекции. Сейчас ее рекомендуется делать через полгода после первой прививки. Ревакцинацию можно пройти в 12 поликлиниках и 8 павильонах «Здоровая Москва».

Ревакцинация позволит сформировать дополнительную защиту от инфекции, в том числе от заражения новыми штаммами.

За сутки в РФ выявили 24 353 случая коронавируса, умерли 654 человека с Covid-19, вылечились после инфекции 14 540 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировали 5 635 294 случая коронавируса, скончались 138 579 человек, выздоровел от инфекции 5 083 441 человек.

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».