РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах за июнь составил 98%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель начальника управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ за июнь составил 98%. Текущий процент - 80%, оплата за предыдущий период - 18%» - сказала Мотыль.

Она уточнила, что 1 июля во все УК разослали Единый платежный документ. Глава Люберец Владимир Ружицкий указал на низкую собираемость. Он попросил подготовить отчет по собираемости оплаты за услуги ЖКХ по каждой УК и начать активную работу с должниками.

Мотыль отметила, что за неделю в МособлЕИРЦ поступило четыре обращения от жителей.