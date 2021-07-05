РИАМО - 5 июл. В Москве столбики термометров показывают выше 24 градусов тепла, поэтому специалисты приступили к поливу проезжей части с прилегающими парковками, тротуарами и дворовыми территориями. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Регулярный полив помогает не только содержать дороги в чистоте, но и охладить их поверхность от прямых солнечных лучей и предотвратить деформацию асфальта от тепла.

Сейчас на улицы города выехали оранжевые поливочные машины.

Водителей призвали с пониманием отнестись к работе городских служб и не мешать движению колонн техники.

По данным синоптиков, температура в Московском регионе в понедельник достигнет 28 градусов и превысит норму на 3-4 градуса. Ожидается переменная облачность без осадков.

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