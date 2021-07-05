РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В подмосковном Королеве 7 июля пройдет День донора, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Очередной донорский день пройдет 7 июля в отделении переливания крови. Уточнить информацию и записаться на донацию можно по телефону: 8(495)511-84-53 (звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00).

Абсолютным противопоказанием для сдачи крови является наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.