РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. В понедельник в ряде домов микрорайона Львовский и деревни Бородино в Подольске не будет света в рамках планового отключения, сообщается на сайте администрации округа.

По информации ПАО «Россети» — Московский регион, в понедельник планово отключат электроэнергию в деревне Бородино, а также в микрорайоне Львовский на улицах Горького, Советской, Красной.

Электроэнергии не будет некоторое время в промежуток с 9:00 до 17:00. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.