РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. О естественных родах расскажут в Королеве 7 июля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет 7 июля с 15:00 до 16:00 в конференц-зале Королевского роддома.

О естественных родах, периоде беременности и их течении будущим мамам расскажет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова. На лекции расскажут о предвестниках родов, о признаках их начала, о периодах и помощи акушерки в процессе родов.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Необходима запись в WhatsApp: 8(999)929-37-89, в сообщении необходимо указать фамилию с пометкой «Школа мам».

Посещение Школы строго по предварительной записи с соблюдением масочного режима.