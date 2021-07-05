РИАМО - 5 июл. Советский и российский режиссер и актер Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года, сообщается на сайте «Мосфильма».

Выдающийся кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер и член правления «Мосфильма» умер от последствий коронавируса.

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова.

Дата и время прощания с режиссером будет объявлена позже.

Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1965 окончил Школу-студию им. В. Немировича-Данченко при МХАТе, в 1970 — аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская М. Ромма).

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Американской киноакадемии «Оскар», член Союза кинематографистов РФ.

Среди его главных фильмов — «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Ширли-мырли», «Зависть богов».

По данным СМИ, Меньшова госпитализировали в одну из столичных больниц 22 июня. Там его в тяжелом состоянии подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, улучшения состояния его здоровья не было.

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5 ИЮЛЯ

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