РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 июл. Полицейские Щелкова с 1 по 30 июня зарегистрировали более 8 тысяч обращений, 153 сообщения касались совершенных преступлений, 121 из них раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

Также за этот период оперативники зарегистрировали 23 тяжких и особо тяжких преступления, в 19 случаях установлены лица, совершившие их.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли 15 фактов мошенничества, два факта угона автотранспорта, 10 грабежей, 30 краж, из них две кражи из квартир и 12 из дач и садовых домов, пять фактов сбыта и шесть фактов хранения наркотических средств и психотропных веществ, пять фактов организации незаконной миграции. Раскрыто девять ранее совершенных преступлений. Задержано три лица, находившихся в федеральном розыске.