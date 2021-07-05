РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Жители подмосковных Люберец оставили более 4 тыс обращений в ЕДС ЖКХ округа за неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замглавы администрации округа Василий Власов.

«В ЕДС ЖКХ за минувшую неделю, с 28 июня по 4 июля, поступило свыше 4 тысяч обращений от жителей. Основная часть из них касалась работы МосОблЕИРЦ и справок, особенно по вопросам отключения горячей воды. Уважаемые жители, график отключения размещен на сайте люберцы.рф, а также на сайтах всех управляющих компаний округа», - сказал Власов.

Он отметил, что в системе «Инцидент» больше всего обращений поступило по работе УК «Забота о доме» в деревне Марусино. Там произошел сбой при запуске системы горячего водоснабжения. Власов уточнил, что была несостыковка с графиком, с управляющей компанией была проведена беседа. Также всем УК разъяснили, что они должны отслеживать периоды отключений.

Власов добавил, что за неделю поступило 21 обращение по уличному освещению. Также он рассказал о замене лифтов. Всего в округе планируется заменить 87 лифтов в 24 МКД, 59 уже заменили. Замглавы также подчеркнул, что из 230 запланированных в нынешнем году подъездов ремонт выполнили уже в 95. Еще 52 находятся в работе.

«При приемке 14 подъездов выявили недочеты. Они уже исправляются», - отметил Власов.