РИАМО - 5 июл. В столице началось клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Добровольцы уже проходят медицинское обследование перед прививкой, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что для исследования уже отобрали 100 добровольцев. В обязательное медицинское обследование участников исследования входит в том числе ПЦР-тест. Исследования будут проводить с помощью «Спутника V» в меньшей дозировке, чем используется для вакцинации взрослых.
Исследование продлится год. Подростки будут находиться под наблюдением врачей. В течение трех дней после первой и второй прививок дети будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После этого им нужно будет несколько раз сдать анализы в больницах. Участникам исследования также нужно будет вести дневник самонаблюдения, их самочувствие будут контролировать медики.
Третью фазу исследования проведут в поликлиниках. В ней примут участие 250 подростков, их набор начнут в конце лета. По результатам исследования примут решение о включении подростков в программу вакцинации от Covid-19.
В исследовании принимают участие дети, которые не болели коронавирусом, у которых нет противопоказаний. ОРВИ, перенесенное за 2 недели до вакцинации, и прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за месяц до введения «Спутника V», могут стать временными противопоказаниями.
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5 ИЮЛЯ
- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.
- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.
- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.
- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».
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