РИАМО - 5 июл. В столице началось клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Добровольцы уже проходят медицинское обследование перед прививкой, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Совместно с центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой», — сказала Ракова.

Она добавила, что для исследования уже отобрали 100 добровольцев. В обязательное медицинское обследование участников исследования входит в том числе ПЦР-тест. Исследования будут проводить с помощью «Спутника V» в меньшей дозировке, чем используется для вакцинации взрослых.

Исследование продлится год. Подростки будут находиться под наблюдением врачей. В течение трех дней после первой и второй прививок дети будут находиться в стационаре в изолированном боксе. После этого им нужно будет несколько раз сдать анализы в больницах. Участникам исследования также нужно будет вести дневник самонаблюдения, их самочувствие будут контролировать медики.

Третью фазу исследования проведут в поликлиниках. В ней примут участие 250 подростков, их набор начнут в конце лета. По результатам исследования примут решение о включении подростков в программу вакцинации от Covid-19.

В исследовании принимают участие дети, которые не болели коронавирусом, у которых нет противопоказаний. ОРВИ, перенесенное за 2 недели до вакцинации, и прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за месяц до введения «Спутника V», могут стать временными противопоказаниями.

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5 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».