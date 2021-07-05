РИАМО - 5 июл. Риелторы попросили председателя правительства РФ Михаила Мишустина упростить продажу квартир, приобретенных с помощью маткапитала. Предлагается разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии, что будет приобретена новая квартира. Об этом пишет газета «Известия».

Сейчас при продаже квартиры, которая находится в залоге у банка и была приобретена с помощью материнского капитала, сначала нужно погасить весь долг по ипотеке, чтобы выделить доли детям. Только после этого можно продать квартиру, чтобы улучшить жилищные условия.

«Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру без необходимости выделять их в той, которая продается», — сказал гендиректор ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что доли в квартире выделяют с учетом размера материнского капитала, это контролируется нотариусом. Если жилплощадь приобрели только за счет маткапитала, то нужно делить на равные доли между членами семьи. В таком случае можно не обращаться к нотариусу, так как верность выделения долей будет контролировать Пенсионный фонд.

Представители отрасли также предлагают ввести обязательную фиксацию использования материнского капитала при приобретении недвижимости или направлении средств на частичное или полное погашение ипотеки или жилищного кредита в Росреестре.

Общественный совет при Минстрое России сформирует инициативу и обсудит ее с ведомством после опроса профильного сообщества. В правительстве РФ письмо с предложениями от риелторов к Мишустину пока не получили.

Как купить квартиру ниже рыночной стоимости в Москве>>