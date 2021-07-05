РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. С 5 по 14 июля на территории городского округа Мытищи проводится первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2021», сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие направлено на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Если жители горокруга обладают информацией об очагах произрастания наркосодержащих растений, либо о лицах, занимающихся изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе растительного происхождения, либо подозревают, что в доме организован наркопритон, то им следует обращаться по телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Мытищинское» - 8(498)687-22-02 (круглосуточно); отдел по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Мытищинское» - телефон/факс: 8(495)586-21-43, электронный адрес: mytischi.obnon@gmail.com; антинаркотическая комиссия горокруга - 8(495)581-23-83, с 9:00 до 17:00 (по рабочим дням).