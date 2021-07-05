В столице продолжается застройка промышленных зон в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Многие промзоны образовались на окраинах Москвы еще в середине прошлого века, но со временем оказались окружены жилой застройкой и деловыми кварталами. РИАМО продолжает серию публикаций о том, как изменятся промзоны Москвы в ближайшие годы. Сегодня речь пойдет о реновации одной из крупных промзон на северо-востоке столицы – «Алексеевских улиц».

В кольце станций

Промзона «Алексеевские улицы» расположена на северо-востоке Москвы, к западу от парка «Сокольники». Ее общая площадь составляет 11 гектаров. Промзону окружает крупнейшая в столице сеть железнодорожных путей: это станции Николаевка, Москва-3, Москва-Рижская, Москва Пассажирская, Москва Пассажирская Ярославская, Москва Каланчевская, а также Южный парк Отстоя и Рижский грузовой двор.

Кроме того, в районе промзоны находятся научно-производственное предприятие «Квант», завод «Водоприбор» и Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).

По территории промзоны проходит Новоалексеевская улица, находящаяся между проспектом Мира и Маломосковской улицей. Свое название она получила в честь села Алексеевское, которое вошло в состав Москвы в начале ХХ века.

Сегодня на Новоалексеевской улице работают такие организации, как Центральная библиотека имени Горького, фабрика «Московская мозаика», школа, РОВД, комбинат школьного питания «Колорит», отделение связи, Научно-исследовательский и конструкторский институт средств измерения в машиностроении («НИИизмерения»). И именно на этой улице в рамках реновации промзоны появится новый жилой комплекс «Серебряный фонтан».

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Новоселье у фонтана

Многофункциональный ЖК «Серебряный фонтан» по адресу Новоалексеевская улица, владение 16 представит новоселам квартиры первой категории комфортности. Общая площадь застройки ЖК составит около 300 тысяч квадратных метров.

Кроме жилья, в новом микрорайоне на месте реорганизованной промзоны «Алексеевские улицы» появится развитая социальная инфраструктура и будут созданы новые рабочие места. Помимо жилых многоэтажек, которые составят половину застройки, в ЖК «Серебряный фонтан» возведут два детских сада на 125 и 25 мест.

Также там появятся детские и спортивные площадки, кафе, салоны красоты, аптеки и другие объекты с услугами и товарами повседневного спроса.

А центром архитектурной композиции комплекса станет памятник архитектуры XIX века – краснокирпичные здания Алексеевской водоподъемной станции, созданные мастером промышленной архитектуры Максимом Геппенером. Посреди вековой липовой аллеи сохранится старинный фонтан – именно он дал название новому ЖК.

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Железнодорожный аспект

Если рассматривать район промзоны «Алексеевские улицы» с точки зрения потенциального покупателя, то первое, что стоит учесть – окружение из железнодорожных путей. Как говорит в беседе с РИАМО завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов, такое соседство вряд ли можно назвать комфортным.

«Насыщенность железными дорогами и железнодорожной инфраструктурой означает шум и существенный источник пыли рядом с жильем. Даже в парк «Сокольники» жители смогут пройти только через пути», – говорит эксперт.

Кроме того, соседство с вокзалами и железнодорожными станциями имеет важный недостаток в виде маргинальных и деклассированных элементов, которых полиция не всегда оперативно задерживает, отмечает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

«Такие элементы могут наведываться во дворы, хотя этот вопрос можно решить с помощью частной охраны», – объясняет собеседник РИАМО.

Если говорить о транспортной доступности района, то его главная автодорога – проспект Мира – часто подвержен пробкам. С этими заторами поневоле придется столкнуться новоселам, автомобили которых еще больше усложнят дорожную обстановку. Особенно остро это может сказаться на и без того перегруженной Крестовской эстакаде.

Поэтому, по мнению экспертов, параллельно с реорганизацией территории «Алексеевских улиц» потребуется и модернизация улично-дорожной сети в районе промзоны.

Впрочем, и с общественным транспортом в этой локации все не так просто, отмечает управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка.

«Главным недостатком этой локации служит транспортная доступность. Так, ближайшая станция метро («Алексеевская») находится примерно в одном километре от промзоны, станция Ярославского направления МЖД Москва-3 – в 800 метрах», – отмечает эксперт.

Впрочем, как говорит Максим Лазовский, в перспективе в районе «Алексеевских улиц» через станцию «Николаевка» пройдет МЦД. Новый диаметр соединит Рязанское и Ленинградское железнодорожные направления и повысит транспортную доступность района.

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Социальный фактор

По мнению Александра Цыганова, одной из проблемных точек нового района, который появится на месте промзоны «Алексеевские улицы», может стать отсутствие необходимой для жизни инфраструктуры. Пока в этой локации нет магазинов и школ, а детские сады находятся на стадии строительства.

При этом, по мнению руководителя группы компаний UNK Юлия Борисова, вместимость этих садов должна быть как минимум раза в три больше запланированных 150 мест, чтобы не создавать лишней нагрузки на район. Как объясняет эксперт, исходя из запланированных к строительству 300 тысяч квадратных метров жилья, можно предположить, что в локации будут проживать около 4–5 тысяч семей.

«Соответственно, в этих семьях будут дети – дошкольники и школьники, и было бы неплохо там построить школу примерно на 1 000 мест, которая займет довольно большую часть этого участка», – считает Борисов.

С другой стороны, как отмечает Александр Цыганов, рядом с районом промзоны есть несколько вузов: Финансовый университет, Московский городской университет управления Правительства Москвы и другие, в которых престижно учиться. Поэтому выпускники школ, которые поселятся в этой локации, легко смогут найти себе учебное заведение по душе.

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Пешком до Мясницкой

Несмотря на то, что с транспортом в районе «Алексеевских улиц» сложилась неоднозначная ситуация, географическое расположение промзоны смело можно назвать удачным. Она находится в одном из самых обжитых районов СВАО – Алексеевском.

Как говорит коммерческий директор концерна «Русич» Александр Козлов, Алексеевский – это сформированный, компактный столичный район с хорошо развитой и сложившейся социальной инфраструктурой.

Жилой фонд представлен в основном кирпичными, монолитными домами и современными панельными домами, в районе присутствуют хрущевки, но их доля не превышает 5%. Локация, где находятся «Алексеевские улицы», считается престижной еще и потому, что от нее можно спокойно дойти до центра Москвы.

«Жители смогут дойти пешком до Сухаревской площади и Сретенки, пройтись по Мясницкой, получить удовольствие от прогулок по старой Москве, небольших кафе и ресторанов после завершения пандемии Covid-19», – рассказывает Александр Цыганов.

Расположенный к западу от промзоны парк «Сокольники» также является плюсом этой локации, хотя их и разделяют неудобные железнодорожные пути. Дойти до «Сокольников» от «Алексеевских улиц» можно пешком за 15–20 минут.

«Близость к парку «Сокольники» является весомым преимуществом данной территории в контексте экологии и благоприятной среды. Наличие новых пешеходных связей между парком и промзоной станет важным преимуществом района», – считает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

Впрочем, бюджетной локацию «Алексеевских улиц» назвать сложно. Как говорит Александр Козлов, сейчас средняя стоимость квадратного метра в Алексеевском районе составляет 263 тысячи рублей, при этом по сравнению с предыдущим месяцем цена на квартиры увеличилась на 5,8%.

«У покупателей, которые рассматривают покупку недвижимости на первичном рынке в строящихся комплексах в районе «Алексеевских улиц», есть все предпосылки рассчитывать на рост стоимости приобретенной квартиры в среднем на 20–25% от этапа котлована до сдачи дома в эксплуатацию», – заключает эксперт.