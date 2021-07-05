РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации от Сovid-19 с 5 по 11 июля в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В них можно привиться без предварительной записи. 6 июля пункт вакцинации откроется в «Леруа Мерлен» с 14:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00. 7 июля пункт начнет работать в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 14:00 до 18:00, в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 19:00, в СНТ «Зенино» - с 11:00 до 15:00 (п. Красково). 8 июля работа пункта начнется в «Леруа Мерлен» с 14:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 20:00, в клубе «Активное долголетие» - с 10:00 до 12:00.

9 июля пункт откроется в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 19:00. 10 июля вакцинироваться можно будет в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 20:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 20:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 17:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, в «Леруа Мерлен» - с 14:00 до 20:00, в СНТ «Березка» - с 11:00 до 15:00 (п. Красково).

11 июля пункт откроется в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Кроме того, дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект дом 338, стр.1., график работы: будни с 11:00 до 13:00; в стационарном отделении №2 по адресу: Люберцы, ул. Кирова д.36, стр.1., график работы: круглосуточно.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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5 ИЮЛЯ

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