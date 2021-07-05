РИАМО - 5 июл. Благоустройство Капотни по городской программе «Мой район» и модернизацию столичного нефтеперерабатывающего завода, которые параллельно идут в течение последних лет, отметили среди главных экологических проектов устойчивого развития столицы на Московском урбанфоруме, завершившемся в столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии форума подчеркнул, что общественные пространства не могут развиваться полноценно без развития экологической составляющей города.

Важность модернизации промышленности и внедрения наилучших доступных технологий отметил и сооснователь бюро Wowhaus Олег Шапиро. Архитектурное бюро Wowhaus участвовало в реновации района Капотня, в котором расположен Московский НПЗ. Эксперт подчеркнул, что взаимодействие предприятия и города помогло преобразить район.

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«Модернизация Московского НПЗ и благоустройство по городской программе «Мой район» - основные составляющие устойчивого развития Капотни на протяжении последних лет. Итогом этого стало настоящее преображение района, которое мы видим сегодня: здесь появились комфортные скверы и дворы, собственный парк с уникальной экосистемой. Район стал успешным примером единения современного промышленного сектора и жилого пространства. А экологические проекты позволили создать новые комфортные места для отдыха. Этот опыт можно считать исключительным для мировых мегаполисов», - отметил Шапиро в ходе дискуссии «Город меняет лицо. Как реновация влияет на среду городских районов».

Московский НПЗ представил доклад о программе экологической модернизации, которая продолжается с 2011 года. Благодаря современным технологиям предприятие, которое является одним из ключевых производителей топлива, перешло на замкнутый цикл водопотребления и в 4 раза снизило воздействие на окружающую среду. Инвестиции «Газпром нефти» в программу модернизации превышают 350 млрд рублей.

Московский урбанистический форум – это международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов, ежегодно проходящая в Москве с 2011 года. Более 450 спикеров принимают участие в 90 сессиях деловой программы. В этом году форум был посвящен обсуждению глобальных вызовов, которые стоят перед мегаполисами, освещению успешных проектов и кейсов городских трансформаций в разных городах мира за последние 10 лет.