РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 июл. В городском округе Мытищи проводят разъяснительные беседы о безопасности на водоемах с рыбаками и отдыхающими, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

Ежедневно за порядком на водных объектах региона следят специалисты центра ГИМС. Инспекторы разъясняют некоторые требования нормативно-правовых актов. Также они следят за соблюдением правил безопасности владельцами катеров, гидроциклов, моторных лодок и проверяют у них наличие необходимых документов.

Специалисты обращают особенное внимание судовладельцев на то, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещен. Также не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе удостоверения на право управления судном.

Регулярно специалистами проводится разъяснительная работа по профилактике происшествий на водных объектах в детских лагерях. ОНД и ПР муниципалитета призывает жителей и гостей города, решивших провести отдых у водоема, не забывать о соблюдении правил безопасности.