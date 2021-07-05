РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Водитель каршеринга въехал в припаркованный автомобиль на Госпитальной улице Подольска, инцидент произошел в минувшие выходные, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на парковке на Госпитальной улице, напротив военного госпиталя. Водитель каршеринга въехал в припаркованный автомобиль. Более того, ранее он дрифтовал, а на месте ДТП видны следы заноса.

В результате аварии припаркованный автомобиль отскочил и сломал металлическое ограждение.