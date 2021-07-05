РИАМО - 5 июл. С понедельника ревакцинацию от коронавируса можно пройти еще в 12 столичных поликлиниках. Сдавать анализы на антитела перед вакцинацией не нужно, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На прошлой неделе мы запустили повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в восьми павильонах «Здоровая Москва». В текущей непростой эпидемиологической ситуации врачи рекомендуют повторно сделать прививку всем, кто прошел вакцинацию более полугода назад», — сказала Ракова.

Повторную прививку можно сделать любым препаратом, доступным в 20 пунктах ревакцинации. Так, для этих целей закуплена однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Ревакцинация позволит сформировать дополнительную защиту от инфекции, в том числе от заражения новыми штаммами. Когда ситуация с коронавирусом улучшится, ревакцинацию можно будет проходить раз в год.

Если первую прививку делали в поликлиниках Москвы или в местах работы выездных бригад столичного департамента здравоохранения, для ревакцинации понадобится паспорт и медицинский полис. Если первая прививка была сделана в других пунктах, например, федеральных и частных медорганизациях, другом регионе, то понадобится сертификат о вакцинации.

Пройти ревакцинацию можно в следующих поликлиниках: клинико-диагностический центр №4; больница «Кузнечики», поликлиническое отделение «Фабрика имени 1 Мая»; детская городская поликлиника №94; больница им. Кончаловского, поликлиническое отделение №2; детская городская поликлиника №150, филиал №2; городская поликлиника №11, филиал №2; детская городская поликлиника №143, филиал №4; городская поликлиника №12, филиал №5; детская городская поликлиника №10, филиал №3; городская поликлиника №210, филиал №3; городская поликлиника №45, филиал №2; городская поликлиника №220, филиал №3.

Ранее в столице закупили 750 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

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Текстовая трансляция

5 ИЮЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 353 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 651 больных. В Москве - 6 893.

- Умер режиссер Владимир Меньшов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

- Исследование вакцины «Спутник V» для подростков начали в Москве. Исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

- Ревакцинацию от Covid‑19 начали проводить в 12 поликлиниках Москвы. До этого ревакцинацию запустили в павильонах «Здоровая Москва».