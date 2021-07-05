РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июл. Недостроенные дома в микрорайоне Кузнечики-2 Подольска подлежат демонтажу и полному разбору, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Михаил Чириков.

Чириков получил ответ от управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций по ходатайству в министерство обороны РФ о передаче в муниципальную собственность 11 недостроенных многоквартирных домов в микрорайоне Кузнечики-2. В настоящее время Минобороны не производит мероприятия по возобновлению строительства.

«Консервация объектов не производилась и фундаментные конструкции были затоплены грунтовыми водами на протяжении 7 лет. Для принятия решения о завершении строительства объектов, расположенных в микрорайоне Кузнечики-2, необходимо провести лабораторную госэкспертизу состояния несущих конструкций и фундаментов. Для достройки двух объектов (К-71, К-81) жилого назначения необходима поставка железобетонных конструкций серии ГМС-2001. Указанные железобетонные изделия сняты с производства предприятиями-изготовителями. Таким образом, указанные объекты подлежат полному разбору и демонтажу», - говорится в ответе.

На данной территории администрацией округа предусматривается предоставление земельного участка для решения вопроса по обеспечению жилыми помещениями обманутых дольщиков ЖК «Ренессанс», ожидающих завершения строительства с 2005 года, и всем горожанам, проживающим в аварийном жилом фонде. Однако департамент имущественных отношений министерства обороны России отказал в передаче вышеуказанного имущества в муниципальную собственность, мотивируя свой отказ интересами министерства обороны России в его использовании.