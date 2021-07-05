РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. На территории обслуживания ГИБДД Люберец за неделю погиб один человек в ДТП, двое пострадали, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации муниципалитета заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Максим Фоменко.

«За неделю, с 28 июня по 4 июля, на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» произошло 170 ДТП, в которых пострадали два человека, один погиб», - сказал Фоменко.

Он отметил, что за неделю зарегистрировано 2 385 обращений. Выявлено 16 преступлений.