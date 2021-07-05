РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. В Королеве у мужчины из квартиры украли 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Житель Королева обратился в полицию с заявлением о том, что у него из квартиры украли 430 тысяч рублей. Деньги украла его знакомая, которая была у него в гостях.

Полицейские задержали подозреваемую 42-летнюю жительницу Королева. Часть похищенных денег изъята и будет возвращена потерпевшему.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.