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  2. Налоговый вычет и визиты к студентам: как сэкономить на лечении зубов
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Налоговый вычет и визиты к студентам: как сэкономить на лечении зубов

Как вылечить зубы в Московском регионе и при этом не разориться, читайте в материале РИАМО.
© pixabay
1

Налоговый вычет

© РИАМО,   Александр Манзюк

За лечение зубов в частной клинике или в государственной, но на платной основе, можно получить налоговый вычет. Пациенту вернут 13% от стоимости услуг при условии, что у него сохранился чек, но сумма вычета не превысит 15 600 рублей.

Если процедура, к примеру, стоит 30 000 рублей, вернуть за нее удастся 3 900 рублей. Таким образом, лечение обойдется в 26 100 рублей. Налоговый вычет — отличный способ немного сэкономить на весьма недешевых услугах.

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2

Лечение в государственной поликлинике

© РИА Новости,   Варвара Гертье

Многие стоматологи работают сразу в нескольких местах: в частных кабинетах и в государственных поликлиниках. Однако стоимость услуг у одного и того же врача в двух разных точках будет сильно разниться.

Чтобы заплатить за лечение меньше, можно выбрать определенного врача, но записаться к нему на прием в государственную поликлинику. Даже если там вы проведете процедуры на платной основе, они обойдутся гораздо дешевле, чем в частной клинике.

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3

Акции на услуги стоматолога

© сайт мэра Москвы,   Е. Самарин

Как отмечают стоматологи, у лечения зубов нет сезонности — пациенты круглый год ходят на процедуры в равной степени. Исключением из правила становится январь, когда вся страна отмечает Новый год и откладывает визиты к врачам. Поэтому рассчитывать на какие-то сезонные скидки не стоит.

Однако это вовсе не значит, что пациент не сможет попасть на акцию в клинику. Например, только что открывшиеся учреждения зачастую устраивают акции для привлечения клиентов. В особенности это касается новых жилых комплексов. Такие скидки позволят не только выгодно вылечить зубы, но и, возможно, найти подходящего себе стоматолога недалеко от дома.

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4

Лечение в другом городе

© pixabay

Когда болит зуб, человек не может нормально учиться, работать, да и просто радоваться жизни. Это не та проблема, которую можно отложить в долгий ящик. Однако, как всем известно, лечить зубы — дело затратное. И многие уезжают из Москвы на лечение в другие города России.

Зачастую так поступают люди, приехавшие в Москву из других регионов: они совмещают визит к родственникам с лечением. Правда, таким способом сэкономить могут воспользоваться и москвичи, и жители Подмосковья. Если проблема с зубами серьезная и работы предстоит много, то стоимость всей поездки выйдет дешевле, чем просто лечение в столичном регионе.

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5

Полис ДМС

  сайт мэра Москвы

Немного сэкономить на лечении зубов получится с помощью полиса ДМС. Если вам его оформили на работе, следует узнать, какие процедуры можно провести в его рамках. При необходимости за услуги стоматолога придется доплатить.

Если же у вас нет ДМС, но вы хотите его приобрести, нужно тщательно обсудить все условия с менеджером по продажам в выбранной вами клинике. Как показывает практика, лечение острой боли и кариеса точно удастся покрыть с помощью полиса.

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6

Лечение у студентов-стоматологов

© pixabay

Иногда желание сэкономить приводит пациентов в кресло к студентам-стоматологам. При этом клиенты все равно переживают из-за того, что врач еще не полностью закончил обучение. Но не стоит пугаться — свои навыки будущие профессионалы начинают приобретать уже на втором курсе. Тогда они практикуются на муляжах, а уже потом начинают работать с людьми.

Такое лечение, конечно же, будет стоить в разы дешевле, чем в частной клинике. Зачастую пациент в такой ситуации платит только за использованные материалы.

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7

Уход за зубами

© pixabay

Чтобы в будущем экономить на лечении зубов, ухаживать за полостью рта нужно с самого детства. Следует чистить зубы два раза в день, а также пользоваться зубной нитью и ополаскивателем для полости рта.

Необходимо раз в полгода проходить профилактический осмотр у стоматолога. Если появилась какая-либо проблема, то решать ее стоит сразу. Как говорят врачи, кариес вылечить дешевле, чем пульпит.

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