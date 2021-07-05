Налоговый вычет и визиты к студентам: как сэкономить на лечении зубов

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За лечение зубов в частной клинике или в государственной, но на платной основе, можно получить налоговый вычет. Пациенту вернут 13% от стоимости услуг при условии, что у него сохранился чек, но сумма вычета не превысит 15 600 рублей.

Если процедура, к примеру, стоит 30 000 рублей, вернуть за нее удастся 3 900 рублей. Таким образом, лечение обойдется в 26 100 рублей. Налоговый вычет — отличный способ немного сэкономить на весьма недешевых услугах.

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