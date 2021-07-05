РИАМО - 5 июл. Строительство основных конструкций станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки завершили наполовину, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На данный момент устройство монолитных железобетонных конструкций станционного комплекса выполнено на 50%. Строители параллельно сооружают перекрытия платформенного участка, венткамеру и основные конструкции кабельного канала», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что это колонная станция мелкого заложения с платформой островного типа. У нее будут два подземных вестибюля. Один из них примыкает к существующему подземному переходу с выходами на обе стороны Дмитровского шоссе. Второй вестибюль через строящийся пешеходный переход под путями Савеловского направления МЖД объединит подземку, наземный общественный транспорт и МЦД-1, создав таким образом новый транспортно-пересадочный узел.

Гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что уже началось строительство подземного перехода ко второму вестибюлю.

«Нами уже развернуты монолитные работы на строительстве подземного пешеходного выхода, который приведет пассажиров к одноименной станции железной дороги. В настоящее время на участке готово основание перехода, в начале июля планируем приступить к возведению стен», — добавил Жуков.

Станция «Лианозово» будет оформлена в темно-сером и бежевом цветах. Там будут установлены две композиции авторства известного скульптора Виктора Корнеева под названием «Вкусный арбуз» и «Дети играют. Солнечный день».

Длина строящегося северного участка «салатовой» ветки метро составляет 5,6 км. Там будут 3 станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Благодаря этим станциям улучшится транспортная доступность жителей районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и поселка Северный.