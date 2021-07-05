РИАМО - 5 июл. Свыше 2 тыс. дворов жилых домов и около 300 объектов городской инфраструктуры благоустроят по программе «Мой район» в Москве в 2021 году, сообщила заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«В этом году по программе мэра Москвы «Мой район» планируется благоустроить более 2 тыс. дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список», — сказала Сергунина, добавив, что пандемия не повлияет на стратегию развития городской среды.

Масштабные проекты

С момента запуска программы в 2018 году в городе комплексно благоустроили более 330 парков и скверов, набережных, пешеходных маршрутов и других территорий. Также отремонтировали свыше 300 объектов культуры, среди которых библиотеки, дома культуры и творчества, выставочные и концертные залы.

В настоящий момент продолжается возрождение ВДНХ. В 2020 году завершили реставрацию здания Северного речного вокзала и создание парка на его территории.

«Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой — она стала пешеходной, фестивальную площадку в японском стиле в Куркино — новую районную достопримечательность. А вот благоустроенная набережная Москвы-реки в Капотне теперь вполне может считаться достопримечательностью общегородской», — подчеркнула Сергунина.

Комплексное благоустройство

Развитие районов столицы по программе «Мой район» предполагает, что в пешей доступности для каждого жителя должен быть хороший парк, современная школа, детсад, поликлиника, МФЦ, магазины, кинотеатры, дома культуры, спортивные площадки.

Сергунина добавила, что в российской столице сосредоточен огромный созидательный творческий, технологический и экономический потенциалы, реализовать которые помогают люди.

«Человеческий капитал в наши дни — главная ценность. Чтобы не терять, а, наоборот, привлекать талантливых и целеустремленных, российская столица последние 10 лет последовательно идет по пути создания человекоцентричного города», — резюмировала вице-мэр.

Власть слушает людей

Все преобразования в городе ведутся с учетом мнения москвичей. Непосредственное участие горожан в развитии районов достигается за счет использования новых форматов взаимодействия. К примеру, внедрение метода соучаствующего проектирования позволяет привлечь граждан к проектированию дворов и учесть все их пожелания. В пилотный проект вошли пять дворов Кузьминках, Марьино, Бибирево, Рязанском и Лосиноостровском районах.

В текущем году методом соучаствующего проектирования разрабатываются концепции еще 17 дворов и 3 общественных пространств в 10 административных округах столицы.

Весной в 13 районах провели так называемые форсайт-сессии. Москвичи вместе с экспертами, муниципальными депутатами, общественными деятелями и предпринимателями разработали и представили ряд проектов развития своих районов. Например, жители юга столицы предложили возвести пешеходный мост с зонами отдыха от станции метро «Нагатинский затон» до улицы Речников.